فيديو| علا رشدي تسخر من الشتاء :"عايزة أفضل تحت البطانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
سخرت الفنانة علا رشدي من برودة الجو في الشتاء، ونشرت مقطع فيديو من أغنيتها "عايزة هدنة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت علا على الفيديو :"الشتاء فعلا مخليني عايزة هدنة، البرد والعيال دونت ميكس، أنا عايزة أفضل تحت البطانية".
وطرحت الفنانة علا رشدي كليب أغنية "عايزة هدنة"، مارس الماضي، بالتزامن مع عيد الأم، الكليب من إخراج هادي بسيوني، والأغنية فكرة علا رشدي، وكلمات شادي الفونس وتوزيع جورج يعقوب.
شاركت علا رشدي في عدد من الأعمال الفنية من بينها فيلم "السلم والثعبان" ثم توالت أعمالها، وفي مايو 2010 تزوجت من الممثل أحمد داود.
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