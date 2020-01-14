طلبت تشوفني قبل ما تموت ورفضت.. ريم البارودي تتحدث عن خلافها مع ميرنا المهندس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حلت الفنانة ريم البارودي، ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي، أمس الاثنين، ببرنامجه "واحد من الناس"، وتحدثت عن العديد من التفاصيل في حياتها، ومن بينها علاقتها بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس.

وكشفت "ريم"، عن كواليس خلافها مع الفنانة الراحلة، إذ قالت "علاقة صداقة جمعتهما سنوات طويلة، ولكن قبل وفاتها بعام نشبت خلافات بينهما، وفؤجئت قبل رحيلها بأيام بالفنان أمير شاهين يهاتفها ويخبرها بإن ميرنا المهندس مريضة جدًا: " كلمني قالي ميرنا تعبانة جدًا وعايزة تشوفك قولتله لأ لأ".

وأضافت: " كلمني أخوها عمر المهندس، وقتها كنت مرتبطة بأحمد سعد، وهو استوعب الكلام الطبي، أنا الزعل مش مخليني استوعب أي حاجة، فقالي هننزل من بيروت عليها، قعدت معاها 4 أو 5 أيام كدا، وبعدها العيد توفت".

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وأعربت البارودي عند ندمها على هذا الخلاف الذي نشب بينهما.

ورحلت ميرنا المهندس في عام 2015، بعد صراح مع مرض نادر في القولون، عن عمر يناهز 36.

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