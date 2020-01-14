"الآنسة فرح 12".. محاولة لقتل نبيل نور الدين ووفاة القبطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "الآنسة فرح"، محاولة قتل "كمال وهدان" نبيل نور الدين على يد زوجته "ميريام" هبة داغر، ليبدأ الشك في أنها عاصي الغول تاجر المخدرات الذي تبحث عنه الشرطة.

"شادي" أحمد مجدي بدأ يشك أن والده هو تاجر المخدرات، وأنه عاصي الغول.

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وتنجح "فرح" أسماء أبو اليزيد، في كتابة حلقة جديدة من مسلسل "لهيب القبطان" الذي يلعب بطولته والدها "ماجد الألفي" تامرج فرج، وهي الحلقة التي ستشهد وفاته ضمن الأحداث لتنتهي علاقته بالمسلسل.

مسلسل الآنسة فرح يُعرض على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .

مسلسل الآنسة فرح بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.