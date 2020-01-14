فراس السعيد يهنئ درة بعيد ميلادها:" بداية سعيدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان فراس السعيد الفنانة التونسية درة بعيد ميلادها الـ40، الموافق 13 يناير الجاري. ونشر السعيد صورة تجمعه بدرة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"أسعد بداية وسنة سعيدة عزيزتي، كل سنة وانتي طيبة". وتحتفل الفنانة درة بعيد ميلادها الـ40، إذ إنها من مواليد 13 يناير عام 1980". وشاركت درة، مؤخرا، في مسلسل "بلا دليل"، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، ديانا هشام، جمال عبدالناصر.

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