تراند اليوم : فنانة عمانية تحذف صورة السلطان قابوس وتبكي وتعتذر للشعب الكويتي



واجهت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، حملة هجوم حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء في الكويت، بعد نشرها صورة لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، بصحبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

واضطرت الفنانة العمانية إلى حذف الصورة التي نشرتها عبر "سناب شات"، وظهرت في فيديو وهي تبكي وتعتذر عن هذا الخطأ الغير مقصود، حيث أغضبت صورة "صدام" الكويتيين.

وقالت الفنانة "بثينة الرئيسي"، إن الصور التي تأتيها من متابعيها لا تقوم بمراجعتها، فتنشرها فورا عبر حسابها وهو ما اعتبرته خطأ كبيرا لا يمكن تكراره.

فيما واصل البعض الهجوم عليها معتبرين أنها لم تصل للشهرة إلا عبر الفنانين الكويتيين.

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