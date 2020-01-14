تراند اليوم : وفاة بطل مسلسل «العشق الممنوع» وسط حالة من الصدمة



صدم الوسط الفني بعد إعلان وفاة الفنان التركي الشهير «رجب أكتوخ»، بعد صراع مع مررض الانسداد الرئوي، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وهو ما تسبب في حالة حزن عمية وصدمة لدى زملائه الفنانين الذين عوه بكلمات مؤثرة.

والفنان التركي هو أحد أبطال مسلسل "العشق الممنوع" الذي نال على شهرة واسعة، كما شارك في العديد من الأعمال الدرامية منها و"وادي الذئاب"، واشتهر بشخصية مأمون في مسلسل "الفراشات الزرقاء"، وعادل طوبال في مسلسل "بويراز كارايل"، وإضافة إلى كونه ممثلاً، اشتهر كمغنٍّ وأصدر ثلاثة ألبومات غنائية، كما شارك في عدد من الإعلانات التجارية.

وكان إشتهر رجب بدور "حلمي أونال" في مسلسل "العشق الممنوع" الذي حقق نجاحاً كبيراً، وإنتشاراً واسعاً، لاسيما في الشرق الأوسط، وكان شارك في بطولته الممثلين بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ وهازال كايا.





