تراند اليوم : شاهد.. نشطاء يهاجمون فنانة شهيرة بعد "تبني الكلاب"

تعرضت الفنانة المصرية تارا عماد، لهجوم شرسا من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوتها لتبني الكلاب وتجاهل الأطفال الآيتام الذين هم أولى بالرعايا من الكلاب.

ونشرت عماد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور خلال زيارتها لأحد الملاجئ الخاصة بالكلاب، وظهرت وهي تلعب مع الكلاب وتقوم بإطعامهم.

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وكتبت في تعليقها على الصور قائلة : ” زرت من كام يوم ملجأ للكلاب إسمه furever.rescue هناك في أنواع كلاب كتيرة اوي .. كلاب اترمت في الشارع عشان مش بتخلف أو عشان عيانة و كمان كلاب شارع واجهوا كم من الشر و العدوانية من البنى أدمين .. مع ذلك الكلاب دي لسة مبسوطة و بتحب الناس و بتحب تلعب ” .

وتابعت : ” لو قادرين تساعدوا إنسان معناه إن قلبكم كبير و بتحسوا بالناس .. لو قادرين كمان تساعدوا حيوانات الشارع إنكم تعلموا أطفالكم إن الإساءة لحيوان في الشارع أو في البيت غلط ف قلبكم أكبر و أكبر ” .

وأضافت تارا : ” علموا أطفالكم إن ضرب الحيوانات و قطع جزء من جسمهم مش شطارة .. مترموش كلابكم و قططكم في الشارع عشان زهقتوا منهم و كمان لو عندكم حيوان اعرفوا إن هو بالنسبالكم جزء من حياتكم بس انتوا حياتوا كلها .. لو حابين تزوروا الملجأ تلعبوا مع الكلاب أو تتبنوا شوفو location فوق الصورة ” .