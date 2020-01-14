شاهد: أول ظهور لابن الفنان رابح صقر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة اليوم مقطع فيديو ظهر فيه “صقر” ابن الفنان رابح صقر. وأشار متداولوا المقطع أن الفيديو التقط في كواليس حفل الفنان الأخير “ليلة صقر” الذي أقيم في بوليفارد الرياض. وأكد مغردون على الشبه الكبير بين الشاب صقر ووالده الفنان رابح صقر.

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