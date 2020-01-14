إنجي خوري تهدد بالانتحار وتتهم فنانة لبنانية بإرسال شخص لاغتصابها

هددت مشهورة التواصل الاجتماعي، السورية “إنجي خوري” بالانتحار ووضع حد لحياتها، كما اتهمت إحدى الفنانات اللبنانيات بإرسال شخص إليها في سوريا والاعتداء عليها ومحاولة اغتصابها. وكتبت خوري عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي “الانتحار أسهل من الحل”، فيما نشرت مجموعة من مقاطع الفيديو في أوقات سابقة تصرخ وتبكي فيها وتقول إن الفنانة اللبنانية “قمر” أرسلت إليها شاباً يُدعى “طريف حفار”، قام بضربها وتهديدها بالاغتصاب والقتل، لأنها سبق وأن هاجمت “قمر”.

واتهمت خوري في وقت سابق، قمر باختطافها بمساعدة الفنان “آدم”، بينما أكدت أنها ستتقدم بدعوى قضائية ضد “حفار” في سوريا.

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