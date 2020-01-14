هذه المرأة الحسناء والدة خليجية شهيرة.. فمن هي؟

نشرت المحامية الكويتية ونجمة مواقع التواصل الشهيرة مريم الخرافي، على حسابها على “سناب شات”، صورة لوالدتها.

وأرفقت مريم الصور بالتعليق: “نتشابه أنا وأمي؟”. كما توجهت إلى الأخيرة برسالة أعربت فيها عن اشتياقها إليها وكتب: “اشتقت إليك كثيراً”.

ولفتت الصورة أنظار الكثير من المتابعين بسبب جمالها و رأى الكثيرون أنها ما زالت شابة حتى أنها تبدو وكأنها شقيقة المحامية. وأشار بعض المتابعين إلى أنها قد تكون أجنبية فيما ركز آخرون على درجة الشبه بين الأم وابنتها.

يذكر أن الخرافي تشعل المواقع عادة بإطلالاتها المميزة وخصوصاً من خلال الصور التي تنشرها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات.