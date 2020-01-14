فيديو.. ياسين السقا يكشف عن تفاصيل أولي تجاربه الفنية عن الإدمان

كشف ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا عن تفاصيل اول تجاربه الفنية، وهو عبارة عن فيلم جديد من اخراجه وبطولته عن الإدمان يحمل أسم "blue boy"، وذلك علي موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
تحدث السقا خلال لقاءه في برنامج "MBC Trending"، وكشف عن تفاصيل فيلم بلو بوي، فقال:
وعن اختيار الأسم قال: "أري أن الأسم كان من الضروري ان يأتي بذلك الشكل لأنه يحمل معني هام وعندما يُطرح بدور العرض الجماهير سوف تفهم سبب تسميته بهذا الاسم".
وتابع: " فريق عمل الفيلم يتكون من علي حجازي وهو مخرج مصري صديقي ونور عامر منيب و شقيقتها مريم التي ستكون لها أغنية في الفيلم".
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