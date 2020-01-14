شاهد.. خالد النبوي ضيف انجي علي في "أسرار النجوم"

أعلنت الاعلاميه انجي علي، أن الفنان خالد النبوي سيكون ضيفاً في برنامجها "أسرار النجوم" على راديو نجوم Fm، وذلك من خلال صوره عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علقت "إنجي" على الصوره قائله:" ضيفي هو نجم له مكانه خاصه جدًا من الحب والأحترام في قلب جمهوره.. ضيفيفنان مدرك قيمة الفن وتأثيره ومؤمن أن الفن رساله ووسيله للأرتقاء بالشعوب".
وتابعت : "ضيفي شديد الأهتمام بالتفاصيل وفي منتهى الدقه وعنده شعور دائم بالمسئوليه...ضيفي نجم بيعمل ألف حساب لجمهوره وتاريخه.. مايفرقش معاه كم الأعمال،قد مايفرق معاه انه يسيب بكل عملبصمه في ذهن الجمهور.. ومؤخرا قدر يسيب بصمه مهمه جدا في الدراما العربيه بشخصية طومان باي في المسلسل التاريخي الأقوى والأهم في ٢٠١٩ ممالك النار".
جدير بالذكر ان الفنان خالد النبوي عمل كذلك في السينما الأمريكية منذ عام 2005 من خلال Kingdom of Heaven مع المخرج ريدلي سكوت.
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