عصام الحضري لـ محمد رمضان: مبروك الأغنية الجديدة

هنأ عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم سابقاً، صديقه الفنان محمد رمضان على نجاح أغنيته الجديدة "رايحين نسهر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



كتب "الحضري" عبر حسابه قائلًا : "الف مبروك صديقي وحبيبي محمد رمضان الاغنية الجديدة و من نجاح لنجاح دايما يا رب". الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".كتب "الحضري" عبر حسابه قائلًا : "الف مبروك صديقي وحبيبي محمد رمضان الاغنية الجديدة و من نجاح لنجاح دايما يا رب". الجدير بالذكر أن أغنية "رايحين نسهر" تجاوزت الـ 16 مليون مشاهدة وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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