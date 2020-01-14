شاهد.. سليمان عيد يسترجع ذكرياته مع علاء ولي الدين

استعاد الفنان سليمان عيد ذكرياته مع الراحل علاء ولي الدين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" "انستجرام".
ونشر "عيد" صورة لخبر من أحد الجرائد، وعلق عليه قائلًا : "الله يرحمك ياعلاء سنه ١٩٩٩ كان نزل اول افلامه عبود على
يذكر أن أخر عمل شارك في تصويره الفنان سليمان عيد هو مسلسل "فلانتينو" الذي انتهى تصوير جميع مشاهده مؤخرًا؛ ليدخل مرحلة المونتاج ويكون جاهزًا للعرض في رمضان المقبل.
"فلانتينو" بطولة: عادل إمام وداليا البحيري ودلال عبدالعزيز ورانيا محمود ياسين ومحمد كيلاني ووفاء صادق وحمدي الميرغني، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.
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