شاهد.. مي العيدان تكشف تفاصيل جديدة عن قضية نانسي عجرم وزوجها

كشفت الإعلامية الكويتية تفاصيل جديدة في قضية اللص الذي اقتحم فيلا الفنانة نانسي عجرم وقُتل علي يد زوجها الدكتور فادي الهاشم الذي كان يدافع عن منزله وأسرته. نشرت مي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مقطع فيديو لزوجة اللص القتيل خلال لقائها في إحدي البرامج التليفزيونية وهي تدافع عنه حتي مع احتمالية تواجده في منزل نانسي بغرض السرقة. تواجده في منزل نانسي بغرض السرقة. وكتبت مي العيدان معلقة علي الفيديو: "فاطمه زوجة اللص محمد الموسى لابسه عنابي وطالعه تقول ل نانسي عجرم حتى لو سوقها شنو كان ينقص عليها.. قلنالكم ان الموضوع كله فلوس و اللي يبي ياخذ حق ابنه خلكم بالقضاء". وتابعت: "اشحقه الشو هذا كله وكبرتوها و خلتوا سوريا بكبرها حبايبي الحكايه مو سوري و لبناني الحكايه بين جاني ومجني عليه.. يعني المفروض لما اكون انا غنيه معناه ان من حق اَي حرامي اسمح له يسرقني و اقدم له فنجان قهوه و اقول له اخذ اللي تبيه و بكره ببعث لك بوكيه ورد".

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