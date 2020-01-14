هيثم دبور يتحدث عن الأوسكار ومعرض الكتاب في ليل داخلي

تطرق الكاتب والسيناريست هيثم دبور، في حلقة برنامجه "ليل داخلي"، على راديو إينرجي، 92.1، للحديث عن الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

كشف دبور عن الكثير من التفاصيل التي تخص المعرض، متواصلاً مع الكاتب محمد عبدالرحمن المسئول الإعلامي للمعرض الذي كشف عن تغييرات كثيرة تمت من أجل راحة زوار المعرض

على مدار أيام انعقاده، وتحدث عن شعار المعرض "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع"، وأن ضيف شرف المعرض جمهورية السنغال، وأن شخصية الدورة الـ51 العالم المفكر الكبير الراحل جمال حمدان.كما كشف دبور عن تخصيص حلقة كل اثنين من البرنامج للتعاون مع واحدة من كبريات دور النشر المختلفة والمشاركة في فعاليات معرض الكتاب، لمنح ثلاثة متابعين للبرنامج 10 إصدارات جديدة من إصدارات الدار، وكانت حلقة الاثنين مخصصة للتعاون مع دار الكرمة للنشر.وفي الجزء الثاني من البرنامج، تطرق دبور للحديث عن ترشيحات جوائز الأوسكار والتي نال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.