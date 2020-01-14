مايا دياب تُهدد: "هالمرّة الله ينجيكن منّا"

ميرنا وليد - بيروت - علقت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ على "أسبوع الغضب" الذي أعلن عنه الثوار في كافة المناطق اللبنانية بهدف الضغط على القوى السياسية لتشكيل حكومة إختصاصيين غير تابعين للأحزاب.

وكتبت مايا دياب عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التعليق التالي:

"اسبوع الغضب الإسم يكفي وكلنا نازلين ايه كلنا لانكن بلا احساس والنصّاب ما بقى في شي بهزّه الاّ نحنا رح نهزكن ..ما في شي نفع معكن لا نفتح طريق ولا نبطل ننزل عالطريق فرجعت ثورتنا وهالمرّة الله ينجيكن منّا.. لبنان يثور".

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