وسام حنا:"إذا هيك بفتخر إني كون أكبر أزعر"

ميرنا وليد - بيروت - منذ اليوم الأول يواصل الممثل اللبناني ​وسام حنا​ تفاعله ومشاركته مع التحركات الشعبية، سواءً على الأرض، أم عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتزامناً مع اليوم الـ90 لبدء هذه التحركات، ومع تجددها بالزخم والغضب بسبب مماطلة السلطة عن الإستجابة لمطالب الناس، كتب حنا قائلاً:"في لبنان قاطع الطريق للمطالبة بحقوقه ازعر بس قاطع الأرزاق و الفاسد آدمي اذا هيك بفتخر إني كون اكبر ازعر".

وعاد ونشر صورة له حاملاً العلم اللبناني، بينما كان متواجداً على أوتستراد جل الديب، وعلّق بالقول:"بوج الفاسد و الحرامي بوج يلي عم يحرق أحلامنا و مستقبلنا قوموا انتفضوا ثوروا و رفعوا علم لبنان".

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