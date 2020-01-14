زوجة الراحل علي الغرير تنشر آخر فيديو له

ميرنا وليد - بيروت - نشرت زوجة الممثل البحريني الراحل ​علي الغرير​ الذي توفي قبل أيام فيديو له يعد الظهور الأخير للراحل حيث كان يقود سيارته فيما كانت زوحته تقوم بالتصوير وتقول له: "علي عازمتك عالمطعم"، فأجابها: "عازمتني، كفو عليج".

وأضاف علي الغرير في الفيديو: "على فكرة شفتج خذيتي من ابوج فلوس"، في إشارة إلى أنها دعته للغداء من مال والدها.

يذكر ان الممثل البحريني علي الغرير توفي نهار الأحد الماضي على إثر سكتة قلبية.

ويعتبر الغرير من أشهر الممثلين في البحرين والخليج، من خلال أدواره الكوميدية في العديد من المسلسلات التلفزيونية، ومن أبرزها مسلسل "سوالف طفاش".

لمشاهدة الفيديو اضغط View this post on Instagram #الي_رحمة_الله💔 #يا_بو_خالد #انالله_وانااليه_راجعون 💔💔 A post shared by alhousani_f (@fatiam_alhousani) on Jan 13, 2020 at 12:42am PST

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