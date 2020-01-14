خاص الفن- والد دانييلا رحمة لن يشارك في the voice senior

ميرنا وليد - بيروت - بعد ان تم تأكيد مشاركته في برنامج ذا فويس سنيور انسحب والد الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة يوسف رحمة من البرنامج وذلك لاسباب خاصة به حسب ما علم موقع الخليج 365 .

وانطلق يوم الاثنين تصوير أولى حلقات أحدث برامج "أم بي سي" برنامج "ذا فويس – Senior" المخصّص للمواهب ما فوق الـ60 سنة، وذلك بعد الانتهاء من برنامج "ذا فويس" وبالتزامن مع عرض حلقات الموسم الجديد من "ذا فويس كيدز".

ويشارك في لجنة تحكيم البرنامج أربعة من المدربين المشاهير، وهم هاني شاكر ونجوى كرم وسميرة سعيد وملحم زين.

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