زينة لأول مرة في المغرب والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - سافرت الممثلة المصرية زينة إلى المغرب في أول زيارة رسمية لها من حضور حفل ختام مهرجان كازا آرت في مدينة الدار البيضاء "كازابلانكا"، مساء غد الأربعاء حيث سيتم تكريمها عن مجمل أعمالها الفنية.

وزينة ليست المكرمة الوحيدة في هذا الحفل بفقد تم اختيار الفنان محمد حماقي كأفضل مطرب مصري وعربي، والمطرب المغربي عبد الحفيظ الدوزي الذي يكرم بدرع التميز، والتقدير عن مسيرة ربع قرن من الغناء لمسيرته الفنية التي امتدت على مدى أكثر من 25 سنة بجانب مجموعة من الفنانين الجزائريين.

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