راغب علامة :"أنتم مسؤولون عن الدماء لو سقطت"!!

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان اللبناني ​راغب علامة​ رسالة لاذعة للمسؤولين والسياسيين اللبنانيين، وذلك تزامناً مع تجدد الإحتجاجات والتحركات الشعبية بزخم جديد في اليوم الـ90 للثورة، مشيراً إلى أن هذه المرة ليست كما قبلها، محملاً إياهم مسؤولية الدماء إن سقطت.

وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"يا من تعتبرون أنفسكم زعماء،بعد هذه الأزمة تأكد لنا وللعالم بأنكم لستم إلا كومسيونجيي وعاجزون!.نبّهناكم ولم تنتبهوا ،نصحناكم ولم تسمعوا!المال الذي نهبتوه والله العظيم لن ينفعكم ! الحركة التي ابتدأت اليوم ليست كما من ٣ شهور،هذه المرة ستكون مختلفة !أنتم مسؤولون عن الدماء لو سقطت"!!

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