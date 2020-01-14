سبايك لي أول شخص من الشتات الأفريقي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان كان

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة مثيرة للإهتمام تم اليوم اختيار المخرج الأميركي ​سبايك لي​ البالغ من العمر 62 عاماً لرئاسة لجنة التحكيم في ​مهرجان كان السينمائي​ عام 2020 اي بدورة المهرجان الـ73.

ويخلف المخرج الأميركي سبايك لي بالتالي المخرج المكسيكي ​أليخاندرو جونزاليس إناريتو​.

واورد لي خبر انضمامه للجنة التحكيم في بيان جاء فيه: "يشرفني أن أكون أول شخص من الشتات الأفريقي (في الولايات المتحدة) يتم تعيينه رئيسا للجنة التحكيم في مهرجان كان".

يذكر ان المهرجان سيقام هذا العام في الفترة من 12 إلى 23 أيار/مايو.

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