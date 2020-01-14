كارول سماحة تدعم نانسي عجرم وفادي الهاشم ضدّ حملة التشويه

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ عن دعمها ومساندتها لزميلتها الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ وزوجها الدكتور ​فادي الهاشم​ ضدّ حملة التشويه والإفتراء والكذب التي يتعرضان لها، وذلك بعد حادثة سرقة منزلهما مؤخراً وما رافقها من شائعات.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"كل الدعم للفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بوجه حملة التشويه اللي عم يتعرضولها والإفتراء والتشهير والكذب والإبتزاز العلني، وكتير بتأسف وبحزن على التصريحات العنصرية اللي قرأناها وسمعناها: علنية كانت أو مبطنة !!! بس العدالة رح تاخد مجراها الله كبير".

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