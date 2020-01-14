تراند اليوم : صورة لأحمد السعدني برفقة أنغام -شاهد

نشر الفنان أحمد السعدنى من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة.

وظهر أحمد السعدنى برفقة الفنانة أنغام خلال تكريم حزب مستقبل وطن، وظهرت أنغام بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قطيفة أخضر اللون بشعرها المنسدل ومكياجها البسيط.

يذكر أن احتفل أحمد السعدني بتكريم حزب مستقبل وطن له أمس السبت عن دوره في مسلسل شبر مية.

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ونشر أحمد السعدني صورة له أثناء تكريمه بحفل حزب مستقبل وطن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام , وعلق أحمد السعدني على الصورة قائلا: “تكريم حزب مستقبل وطن عن شبر مية”.

المسلسل بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة.