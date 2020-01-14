تراند اليوم : بوز البطة الي خطف القلوب .. ريم مصطفي جننت الجمهور في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت ريم مصطفى وهى تلتقط صورة سيلفى، حيث أبهرت ريم مصطفى متابعيها بإطلالتها، حيث ارتدت جاكيت أسود أنيقا واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة والروج الأحمر لإبراز الإطلالة.

ونالت الصورة إعجاب متابعى ريم مصطفى.. وجاءت أبرز التعليقات: “جميلة الجميلات, قمرر, احلى سيلفى”.

ويعد فيلم العنكبوت من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ أنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث، وتقابل أحمد السقا وتحدث العديد من المواقف فى إطار تشويقى أكشن، ولم يتم تحديد موعد طرح الفيلم بدور العرض حتى الآن.

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى تواصل تصوير مسلسل “شديد الخطورة” مع أحمد العوضى، اذ يتبقى لها 3 أيام وتودع العمل نهائيًا وانتظار عرضه على منصة watch it الرقمية.

تدور أحداث العمل فى 7 حلقات مقرر تقديمه على أكثر من موسم ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى.