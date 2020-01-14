تارا عماد تواجه انتقادات وهجوما حادا من متابعيها بسبب ” الكلاب “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2020 03:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” تارا عماد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور خلال زيارتها لأحد الملاجئ الخاصة بالكلاب .

وظهرت تارا عماد في الصور وهي تلعب مع الكلاب وتقوم بإطعامهم .. ووجهت رسالة من خلال الصور تدعو فيها إلى الاهتمام بهم وتبنيهم .

فكتبت في تعليقها على الصور قائلة : ” زرت من كام يوم ملجأ للكلاب إسمه furever.rescue هناك في أنواع كلاب كتيرة اوي .. كلاب اترمت في الشارع عشان مش بتخلف أو عشان عيانة و كمان كلاب شارع واجهوا كم من الشر و العدوانية من البنى أدمين .. مع ذلك الكلاب دي لسة مبسوطة و بتحب الناس و بتحب تلعب ” .

وتابعت : ” لو قادرين تساعدوا إنسان معناه إن قلبكم كبير و بتحسوا بالناس .. لو قادرين كمان تساعدوا حيوانات الشارع إنكم تعلموا أطفالكم إن الإساءة لحيوان في الشارع أو في البيت غلط ف قلبكم أكبر و أكبر ” .

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وأضافت تارا : ” علموا أطفالكم إن ضرب الحيوانات و قطع جزء من جسمهم مش شطارة .. مترموش كلابكم و قططكم في الشارع عشان زهقتوا منهم و كمان لو عندكم حيوان اعرفوا إن هو بالنسبالكم جزء من حياتكم بس انتوا حياتوا كلها .. لو حابين تزوروا الملجأ تلعبوا مع الكلاب أو تتبنوا شوفو location فوق الصورة ” .

وتفاعل متابعو تارا عماد على الصور وانقسمت التعليقات ما بين مؤيد لها ومشيدا بما تدعو له ..وما بين ما تعرضت له على الجانب الآخر من انتقادات وهجوم في بعض التعليقات التي طالبتها بأن تتحدث عن تبني أطفال الملاجئ بدلا من تبني كلاب الشوارع .