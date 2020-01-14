إنفوجراف.. قائمة المرشحات لجائزة الأوسكار فئة "أفضل ممثلة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الأكاديمية الأمريكية للفنون السينمائية، عن قائمة المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار بدورتها الـ92 والتي ستقام في فبراير المقبل. وكشفت الأكاديمية عن قوائم المرشحين بمختلف فئاتها وكانت منها جائزة "أفضل ممثلة"، التي تتنافس فيها 5 ممثلات أبدعن في عام 2019، هن رينيه زيلويغر - عن فيلم (JUDI) وتشارليز ثيرون عن (Bombshell) وسكارليت جوهانسون (Marriage story) وسيرشا رونان (Little Women)، وسينثيا إرفيو (Harriet). والإنفوجراف التالي يبرز المرشحات للأوسكار في فئة "أفضل ممثلة" وأفلامهن:



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