سيلين ديون تستذكر زوجها في ذكرى رحيله

احتفلت المغنية العالمية سيلين ديون بالذكرى السنوية الرابعة على وفاة زوجها رينيه أنجيليل منتصف كانون الثاني 2016 بعد معاناة مع مرض السرطان.

ونشرت “ديون” صورة لزوجها عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام، وكتبت بما معناه أن ليس هناك من يوم يمر دون ان تفكر بابتسامته الجميلة وهم يفتقدونه، وشكرته لأنه يراقبهم، معبرة عن حبها له.

نذكر ان سيلين ورينيه كانا قد تزوجا في نهاية عام 1994. ورزقا بثلاثة أطفال هم رينيه تشارلز في 2001 وتوأم (نيلسون وإيدي) في 2010.

نشير ان “ديون” كانت قد الغت الحفل الذي كان من المقرر أن تقيمه ضمن مهرجان بيبلوس الدولي في الواجهة البحرية في بيروت في 31 تموز/يوليو 2020 بسبب الوضع الراهن في لبنان.