فنانة مكياج شهيرة تعترف أنها كانت رجلا.. وتنال 15 مليون مشاهدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت فنانة المكياج الشهيرة "نيكي دي جاجر" متابعيها عبر "يوتيوب"، والبالغ عددهم أكثر من 12 مليونا بأنها امرأة متحولة جنسيا، قائلة إن هذه الخطوة كانت مدفوعة بمحاولة الابتزاز.

وقالت الفنانة الهولندية البالغة من العمر 25 عاما، في شريط فيديو إنها رغم أنها كانت تخطط دائما لإخبار معجبيها في يوم من الأيام، فقد هددها شخص ما بفضحها على وسائل الإعلام، وفقَا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وقالت دي جاجر في الفيديو: "لا أستطيع أن أصدق أنني أقول هذا اليوم لكم جميعا ويراه العالم بأسره، لكن من الجيد أن أفعل ذلك أخيرا، لقد حان الوقت للتحرر حقا، عندما كنت أصغر سنا وُلدت بجسد غير ملائم لي، وهذا يعني أنني متحولة جنسيا".

وقالت في مقطع الفيديو إنها تأمل أن تساعد قصتها في إلهام الآخرين ليعيشوا حياتهم "كما يريدونها وبالطريقة التي يستحقونها" مشيرة إلى أنها شعرت بنفسها كفتاة.

وأعلنت دي جاجر في الفيديو أنها بدأت في التحول في سن مبكرة، بدعم من والدتها والعديد من معلميها عندما بدأت تربي شعرها وترتدي ملابس الفتيات، قائلة: "لقد انتقلت بالكامل بعمر 19 عاما، أي بعد حوالي 5 سنوات من بدء العلاج الهرموني".

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وفي غضون ساعات من النشر، تصدّر مقطع فيديو "I'm Coming Out" صفحة يوتيوب بـ 15 مليون مشاهدة.

يُذكر أن دي جاجر قضت جزءا كبيرا من حياتها على يوتيوب، حيث نشرت أول فيديو تعليمي للمكياج منذ 11 عاما، وفقا لقائمة مقاطع الفيديو الخاصة بقناتها، واستخدمت المبدعة الهولندية شهرتها على الإنترنت لإطلاق العديد من المنتجات وتعاونت على مر السنين مع ماركات الجمال توفايسد وأوفرا ومايبلين.

وتشتهر نيكي دي جاجر باسمها على يوتيوب باسم القناة الخاصة بها "نيكي توتوريالز"، واكتسبت نيكي شهرة على الإنترنت في عام 2015 بعد أن أصبح فيديو "قوة المكياج" الذي نشرته على موقع يوتيوب منتشرا كالوباء؛ إذ استوحت فكرته من عدد لا يحصى من النساء اللواتي يظهرن وجوههن من دون مكياج.

وصنّفت مجلة "فوربس" دي جاجر كواحدة من أفضل عشر "مؤثرات" في عالم الجمال في عام 2017.