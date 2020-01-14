3 نجوم تورطوا في قضايا قتل أحدهم اتهمت بخنق خادمة

تورط عدد من الفنانين خلال السنوات الماضية، في أزمات وقضايا مختلفة ولكن ما لا يتوقعه أحد هو تورطهم في قضايا قتل كادت أن تدمر حياتهم وتقضي على مسيرتهم الفنية بالكامل، ويأتي في مقدمة هولاء الفنانين مروة عبد المنعم والتي تحولت حياتها في يوم وليلة إلى كابوس بعدما توفيت خادمتها داخل منزلها لتتفاجأ بوالدها يتهمها بقتل ابنته وخنقها.

وأصيبت مروة وقتها بإنهيار كامل ولم تتوقع أن تواجه هذه الأزمة، ولكن انتهت القضية بإثبات الطب الشرعي بأن الخادمة توفيت نتيجة توقف في عضلة القلب وأوضح التقرير بعدم وجود أي شبهة جنائية ووقتها أكدت مروة أنها ستقاضي والد الخادمة بتهمة التشهير بها بالبرامج التلفزيونية.

أما الفنان نادر ابو الليف فقتل عن طريق الخطأ طفل بحادث بسيارته حيث اصطدم بكارو كان بها الطفل ووالده وكانا يسيران بالإتجاه العكسي، وفشل ابو الليف في التحكم بسرعة سيارته وتدخل وقتها اللاعب أحمد حسن للصلح بينه وبين والد الطفل المتوفي، وقام بدفع مبلغ مالي ضخم له ونجح في الإثبات للمحكمة أن الكارو كانت تسير بشكل عكسي بطريق سريع.

ومؤخرًا أصبحت نانسي عجرم وزوجها يواجهان قضية قتل اللص ورغم أن القضاء اللبناني أفرج عن زوجها بعدما أثبت أنه في حال دفاع شرعي عن نفسه إلا أنه تقرر فتح التحقيق مرة أخرى وتحولت إلى قضية رأي عام، وبتساءل الكثير عن سبب إطلاق زوج نانسي 17 طلقة رصاص على اللص، حيث يشعر البعض أن القضية مليئة بالغموض والأحداث غير المنطقية.

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