الفنانة بدرية طلبة ترد على بلاغ "سب عايدة غنيم"

نفت الفنانة بدرية طلبة علمها بما أثير عن تقدم عايدة غنيم ببلاغ ضدها، تتهمها فيه بالسب والقذف.

وقالت بدرية طلبة ،إنها لا تعلم أي شيء عما نشر، ولم تتلق أي إخطارا رسميا بذلك.

وتداولت أنباء عن رفع النجمة عايدة غنيم جنحة سب وقذف بمحكمة جنح الهرم، ضد بدرية طلبة وتحدد لها جلسة الثلاثاء 18 2 2020 بسبب سبها وقذفها والتحقير من شأنها أمام عدد من الصحفيين والإعلاميين دون أي خلاف بينهما.

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