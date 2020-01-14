شكرا لقرائتكم خبر عن "كلنا حدك نانسى" هاشتاج يدعم عائلة نانسي ورسائل حب من فناني الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت النجمة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادى الهاشم وعائلتهما العديد من رسائل الدعم عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، و دشن محبيها هاشتاج " كلنا حدك نانسى " وتصدر الهاشتاج التريند فى العديد من الدول العربية .

وأعادت نانسى عجرم نشر عدد كبير من التغريدات ورسائل الدعم و الحب التى تلقتها من خلال حسابها على تويتر، ومن بينها تغريدات من مدونين سوريين أعربوا عن دعمهم الكامل لها ولعائلتها.

كما وجه لها عدد من أصدقائها فى الوسط الفنى، رسائل دعم حيث كتبت الفنانة كارول سماحة، قائلة:" كل الدعم للفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بوجه حملة التشويه اللي عم يتعرضوا لها والإفتراء والتشهير والكذب والإبتزاز العلني، وكتير بتأسف وبحزن على التصريحات العنصرية اللي قرأناها وسمعناها: علنية كانت أو مبطنة !!! بس العدالة رح تاخد مجراها الله كبير".

وقالت الفنانة سيرين عبد النور،" كلنا حدك نانسي وكلنا بنحبك وكلنا نعرف شو انتي ... انتي نجمة عربية نفتخر فيها الله يحميكي من كل سوء والله يسامح كل انسان حط على ضميره يجرح ويظلم بأقواله ومش بس هيك وصلت انه يهدد يا رب تنجينا من هالشر كله بحبك من كل قلبي".

وكتب الفنان زين العمر، قائلا:" في هذا الصباح صلاتي إلى بيت نانسى عجرم وأطفالها وزوجها الطبيب الغالي يا مريم العذراء احميهم وابعدي عنهم وعن أطفالهم كل شر وكل حسود يا مريم العذراء يا سيًدة السموات والأرض إحمي أحبائنا".

وقال الإعلامى نيشان، " ماذا لو أتى الخبر كالآتي: "عمليّة سرقة انتهت بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها، كيف كانت لِتَكون ردود الأفعال؟! إدانة؟ استِنكار؟ استهجان؟ تنديد؟ الأمّ والأب يحميان أطفالهما بغريزة لا تُقهَر هل كان على فادي أن يدعو السّارِق إلى طاوِلَة حِوار؟ هل كانَ ليُناقشه في اتيكيت اقتحام المنازل؟".

ومن الرسائل التى أعادت نشرها نانسى عجرم:" من حلب سوريا بحبك وكل حلب بتموت فيكي كِل سوريّا والوطن العربي معِك إسمك وسمعتك كانوا ويظّلوا فوق الله يبعدّ عنِك وعن عيلتك الاذى ويحميكم، من سوريا من لبنان و من كل العالم العربي سوريا كلها بتحبك في ناس عم تحاول تعمل مشاكل بين سوريا ولبنان بس لن ينجحوا، سورية وبدي قلك انو مافي منك، من بين كل الفنانين انتي الوحيدة يلي ماحدا بيقدر يشوه صورتك وينزع اسمك لانك اكبر من هيك بكتير، قلبنا معك نانسي وكلنا حدك ضلي قوية، من كل العالم العربي. بنحبك بنحترمك و بنساندك الله يحميك انت و عيلتك".



تعليقات دعم لنانسى عجرم



تعليقات دعم لنانسى عجرم

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تعليقات دعم لنانسى عجرم



تعليقات دعم لنانسى عجرم



تعليقات دعم لنانسى عجرم



تعليقات دعم لنانسى عجرم



تعليقات دعم لنانسى عجرم



زين العمر



سيرين عبد النور



كارول سماحة