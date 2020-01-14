شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد وأخير لمسلسل Shameless على شبكة شوتايم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات Showtime تجديد مسلسلها Shameless لموسم حادي عشر جديد من السلسلة الأشهر عبر الشبكة قبل انتهاء الموسم العاشر الذي يعرض حالياً وينتهي يوم 26 يناير الجاري.

وكشف جارى ليفين رئيس شبكة قنوات شوتايم، في تصريحاته صحيفة، أن مسلسل Shameless، سيحظى بموسم جديد على أن يكون الأخير من السلسلة.

وقال " انا ممتن بشكل لا يصدق على كل سنوات الدعم التي قدمها الجميع في شوتايم، مما سمح لنا بأن نجعل المسلسل تجربة رائعة، لقد قضينا جميعاً وقتاً رائعاً في الكواليس، وفي متابعة الكثير من الأحداث، لقد كان من دواعي سروري ان أشارك في تلك التجربة".

Advertisements

وعلى سياق متصل، احتفل الممثل العالمي جيرمي آلين، نجم مسلسل Shameless، بحفل زفافه وسط الأصدقاء والأقارب، بعد علاقة غرامية مع صديقته أديسون تيملين استمرت لأكثر من 11 عاما، وظهر في جلسة التصوير التي كشف عنها، بصحبه طفلهما لأول مرة، وبعض من أصدقائهما المشاهير مثل النجمة العالمية داكوتا جونسون.

قصة المسلسل تدور فى إطار كوميدى حول عائلة جالاهار الغريبة الأطوار التى يعانى كل فرد فيها من مشكلة، فالأب مدمن على الخمور، والأم انفصلت عنهم منذ زمن طويل، وفيونا تحاول أن تحافظ على تماسك العائلة، ويحصل فيليب على خدمات جنسية مقابل منح دروس فى الفيزياء، وإيان ذو ميول مثلية، وديبى تسرق الأموال من مجموعة اليونيسيف التى تعمل بجوارهم.

مسلسل Shameless تأليف الثنائى بول آبوت وجون ويلز، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، ويليام ماسى، إيما كينى، شانولا هامبتون، جيرمى الان وايت، كاميرون موناجان، إيثان كاتوفسكى، إيمى روسوم.