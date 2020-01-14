شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية: "بتسمحو لنا نرجع نثور أو رح نزعجكن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت الفنانة اللبنانية إليسا، الحكومة والنظام اللبنانى بعد اخفاقه فى تحقيق أى وعود مما قدمها للمتظاهرين طوال فترة التظاهر فى الشهور والماضية والتى بناء عليها أخلى المواطنين الشوارع وعادوا لأعمالهم من جديد لإعطاء الفرصة للحكومة لتنفيذ ما وعدت به، وغردت "إليسا" على حسابها الرسمى على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، حيث دعت للتظاهر من جديد فى شوارع لبنان من أجل إعادة الضغط على النظام السياسى لتحقيق مطالب المتظاهرين والثوار.

وكتبت "إليسا" عبر حسابها: "عملنا ثورة وسكّرنا الطرقات قلتو عم تعطلو الشغل. طلعنا من الطرقات تا نشوف شو رح تعملو، ما عملتو شي! صار إلنا شهر ناطرين تشكلو حكومة والدولار دوبل ومصريات الناس مش معا! بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن؟".



اليسا تهاجم الحكومة على تويتر

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وفى وقت سابق، عبرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن استيائها من الأوضاع الحرجة التى يمر بها لبنان، قائلة: "كان بعد فى الأمم المتحدة ما تبهدلنا قدّامن! نحنا بلد شارك بتأسيس الأمم المتحدة، وبوضع شرعتها، منوصل لمرحلة مش دافعين سنتين اشتراكات وما فينا نصوّت. كل ما نفكر إنو بهدلتونا عالآخر، بترجعو بتصدمونا! يا عيب الشوم ع هالحكومة".

جاء هذا تعليقا منها على خسارة لبنان حقها فى التصويت بالأمم المتحدة بعد تخلفها عن دفع المستحقات المالية المتوجبة عليها للأمم المتحدة لمدة عامين، ولم يكن لبنان وحده الذى عجز عن السداد بل لحق به 9 دول أخرى، من بينها جمهورية أفريقيا الوسطى، جامبيا، الصومال، اليمن وفنزويلا.

ووفقاً لقوانين الأمم المتحدة فإن الدولة التى تتخلف عن الدفع لسنتين لا يحق لها التصويت فى الجمعية العامية. وقد تعيد الجمعية العامة النظر بالسماح للدولة العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن ظروفاً قاهرة خارجة عن سيطرة الدولة العضو أدت إلى التخلف عن الدفع.