زوجة ووالد “قتيل منزل نانسي عجرم“ يكشفان آخر التطورات.. وحالة واحدة لاستلام الجثمان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2020 02:56 مساءً - ظهرت زوجة الشاب السوري محمد الموسي والذي قُتل داخل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم، والمعروف إعلاميا بـ“قتيل منزل نانسي عجرم“، مع الإعلامي طوني خليفة في برتامجه على قناة “الجديد”.

وقالت زوجة القتيل إن قتل زوجها بـ18 رصاصة “غير منطقي” على الإطلاق، موضحة أنه لو افترض فعليا محاولة زوجها لسرقة منزل نانسي، فماذا كان سينقصها من ذلك ؟ على حد قولها.



وأوضحت أن الشخص الموجود بالفيلا ليس زوجها وإنما قد يكون رفيقه، خاصة وأنه أخبرها بخروجه لمقابلة صديقه من أجل جلب المال، موضحة أن زوجها كان يعمل بنقل المفروشات وأيضا بستاني بفيلا نانسي منذ قرابة 5 أشهر.

وأشارت إلى أن هناك سر في قتل زوجها، رافضة تماما وصفه بالسارق خاصة وأنه إنسان متدين ودائما يصلي ويصوم على حد قولها، مطالبة بضرورة كشف الحقيقة كاملة، مبينة أنها لن تستلم جثمان زوجها لحين القبض على فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم ومعاقبتهما.

من جهته، قال والد القتيل، إنه طلب من محاميه تقديم مذكرة للقاضي غادة عون، لإعادة تقرير الطب الشرعي لجثة ابنه، خاصة وأنه جاء مقتضبًا وغير مقنعًا على الإطلاق.

وأضاف أن التقرير لم يذكر طول المسافة التي أطلق منها الرصاص ولا عدد الأشخاص، موضحاً رفضه التام لاستلام جثة ابنه لحين معاقبة المتهمين.