شاهدوا هند القحطاني.. لن أتزوج من عربي لأنه يريد شغالة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2020 02:56 مساءً - كشفت الناشطة السعودية والمقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية هند القحطاني في مقطع فيديو متداول بثته عبر حسابها على سناب شات أنه خلال تسجيلها الفيديو جاء رجل أمريكي وجلس إلى جانبها مبديًا إعجابه بها، ثم غادر قليلًا على أن يعود، ووجهت القحطاني سؤالًا لجمهورها كيف يمكن أن تبعده عنها بطريقة مؤدبة، وأضافت أنها دائمًا ما تتعرض لمثل هذه المواقف، خاصة أن بعض الرجال يملكون جرأة كبيرة.

وقالت القحطاني في المقطع إنها تريد الزواج من رجل أمريكي ليس بسبب شكله الوسيم بل بسبب احساسه بالمسؤولية وهو الأمر الذي يفتقده الرجل العربي بشكل كبير على حد زعمها.

وتابعت القحطاني ” لا أبغى الزواج برجل أمريكي لأنه أشقر وعيونه ملونة و” مز” بل أهم شئ يكون انسان طيب شكله مقبول عنده احساس بالمسؤولية ولديه وظيفه وليس عاطل عن العمل”

وتابعت ” الشاب العربي ناشب لي بالزور .. فهو لا يريد زوجة بل يرد خادمة حتى كوب الماء يريد الزوجة أن تقدمه له.. وحق هياط .. أنا الرجل القوامة لي أنا السيد .. هو يريد شغالة “.

وتسببت هذه التصريحات في انتقادات واسعة طالت هند من الرجال والنساء العرب على حد سواء حيث اعتبر البعض أنها تبرر عدم حصولها على زوج مناسب حتى الان فيما اعتبر البعض أن لديها عقدة الخواجة ومعجبة بالرجل الأمريكي بشكل عام.