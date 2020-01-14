الشارع اللبناني ينتفض من جديد.. وميشال عون يعترف بفشله!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2020 02:56 مساءً - اعترف الرئيس اللبناني، ميشلل عون، اليوم الثلاثاء، بفشله في حل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها بلده مبررا بذلك بـ “بعض العراقيل” التي حالت دون تشكيل الحكومة الجديدة.

في هذه الاثناء، انتفض الشارع اللبناني من جديد وعاد المنتفضون الى الشارع عبر قطع الطرقات والاحتجاجات المتنقلة.

اعتراف ميشال عون بالفشل جاء في تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “بذلتُ جهوداً كبيرة للمعالجات الاقتصادية ولكنها لم تأتِ بكل النتائج المأمولة لأن الوضع كان سيئاً والعراقيل كثيرة. وقد أدّى الضغط الاقتصادي المتزايد الى نزول الناس الى الشارع بمطالب معيشية محقة وبمطلب جامع لكل اللبنانيين وهو محاربة الفساد…”.

ميدانياً، استعاد الحراك زخمه اليوم، بعد عدة أسابيع من الاحتجاجات المتقطعة والتي لم تكن تجتذب أعداداً كبيرة.

وعاود المحتجون اليوم قطع الطرقات في بيروت وفي عدد كبير من المحافظات. ووقعت اشتباكات على جسر الرينغ المحوري في بيروت بين الأمن والمحتجّين.

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كما قطع المحتجون عدة طرق في طرابلس والكورة وحلبا والبقاع، وأغلقوا مرافق عامة في صيدا.

يأتي هذا بعد أن اقتحم محتجون فجر اليوم المدخل الرئيسي لمصرف لبنان المركزي، في منطقة الحمرا ببيروت، مرددين شعارات منددة بسياسة المصرف. وقد منعتهم قوات الأمن من التقدم نحو المبنى.

وكان الحراك قد دعا إلى “أسبوع غضب” يشمل الإضراب العام وإقفال الطرقات. وفي هذا السياق أكدت وسائل إعلام محلية أن المحتجّين “أمهلوا المسؤولين 48 ساعة لتأليف الحكومة قبل إعلان الإضراب العام” في البلاد.

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