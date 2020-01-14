رد فعل المذيعة العراقية سحر جميل بعد تلقيها نبأ وفاة شقيقها على الهواء.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت المذيعة العراقية سحر عباس جميل، نبأ وفاة شقيقها الأكبر وذلك خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامجها “القرار لكم”.

الإعلامية العراقية، سحر عباس جميل، مقدمة برنامج “القرار لكم” على قناة “دجلة”، أظهرت رباطة جأش على الهواء مباشرة خلال تقديمها حلقة بعد علمها بوفاة شقيقها قبيل دخولها الاستوديو.

Advertisements

سحر قال خلال بداية الحلقة: إن سبب الحزن الواضح عليها هو أنها علمت بوفاة أخيها الكبير، اللواء الركن طارق عباس جميل.

وأضافت، أنها رغم علمها بوفاة أخيها الأكبر سنا قبل دقائق مـن بدء الحلقة، استمرت في التقديم، وتابعت: تعودنا أن حياتنا الشخصية تكون خارج الاستوديو، لذا سأستمر في تقديم البرنامج لتوضيح ما يحدث بالبلاد، مقدمة اعتذراها للمشاهدين.