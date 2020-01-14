زوجة ميرت فرات تحتفل بعيد ميلاده الـ39.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت أديل فرات بعيد ميلاد زوجها، النجم التركي ميرت فرات الذي أكمل عامه الـ39، وحرصت على تهنئته بشكل رومانسي.

أديل نشرت صورة تجمعها بميرت من أجواء احتفالهما بالعام الجديد، وغازلته بتعليق كتبت فيه: «عيد ميلاد سعيد حبيبي، من الجيد أنك ولدت حبيب، لتظل دائما الطمأنينة في قلبك، والابتسامة الجميلة على وجهك.. أحبك»، حيث تلقى الزوجان معايدات فانز النجم التركي، متمنيين له دوام التوفيق والسعادة والنجاح.

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يُذكر أن ميرت فرات احتفل بزفافه على أديل سبتمبر 2018، وسط حضور نخبة من ألمع نجوم تركيا بالإضافة لأصدقاء وأسرتي العروسين، وذلك بعد فترة خطبة قصيرة استمرت لشهرين فقط، حيث دخل ميرت في علاقة عاطفية مع أديل بعد شهور على انفصاله عن الفنانة التركية هاندة دوغان ديمير، في الوقت الذي سبق وارتبطت فيه أديل فرات بعدة علاقات عاطفية بمشاهير من المجتمع التركي، أبرزهم، النجم كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند»، لاعب كرة القدم أردا توران، وكان آخرهم النجم التركي أنجين أوزتورك الشهير بـ«الأمير سليم».

من ناحية أخرى، يصور ميرت فرات فيلم جديد بعنوان «القفل»، ويشارك في بطولته أمام ميليسا اصلي باموك، جليل نالتشكان، وغيرهما.

مسلسل «جرائم صغيرة» كان آخر عمل درامي عُرض لميرت على الشاشة الصغيرة، وقد شارك في بطولته أمام جوكتشا بهادر و اسليهان غوربوز و تولين أوزان وبادي ابشجيل.