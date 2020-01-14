هاندة إرتشل مع حبيبها في نزهة ثلجية ممتعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تتمكن الفنانة التركية هاندة إرتشل من قضاء ليلة رأس السنة واستقبال العام الجديد مع حبيبها مراد دالكيش، لانشغال الأخير بأعماله الفنية، الأمر الذي دفع دالكيش لتحضير مفاجأة لحبيبته.

دالكيش قرر تعويض هاندة عن انشغاله عنها في أول عطلة بالعام الجديد، حيث اصطحبها لمنتجع Kaya plazzoالفاخر، حيث قضى الحبيبان هناك وقتاً ممتعاً في التزلج على الجليد، وغيرها من الأنشطة الثلجية الممتعة.

هاندة تعرضت حديثاً لموقف سئ على المستوى المهني بعد أن قررت الشركة المنتجة لمسلسلها الجديد «عزيزة» بعد طرح الحلقة السادسة منه، في خبر صدم كل فريق العمل ومشاهدي المسلسل، وذلك نتيجة انخفاض نسب مشاهدته.

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يُذكر أن هاندة التي شاركت في بطولة «عزيزة» أمام النجم التركي بورا جولصوي، سبق وتعرضت لنفس الموقف مع فشل مسلسل «اللؤلؤة السوداء» الذي جسدت بطولته أمام الفنان التركي تولجهان سايشمان.

من ناحية أخرى، تستعد هاندة لتصوير فيلم إيراني تركي مشترك بعنوان «ثمالة الحب» تشارك في بطولته أمام النجم التركي إبراهيم شيليكول، وتجسد فيه شخصية «كيميا خاتون»، وقد ظهرت الفنانة التركية في أول صور ترويجية للفيلم بملابس تراثية لافتة.

على الجانب الشخصي، عادت هاندة لمراد دالكيش، بعد فترة أنفصال استمرت لشهور، وذلك في اعقاب وفاة والدتها التي رحلت بعد صراع مع المرض، حيث حرص مراد على الوقوف مع حبيبته في أزمتها، مما أشعل علاقتهما العاطفية مجدداً.