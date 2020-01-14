زوج دنيا بطمة يوضح موقفها من التحقيق في قضية فضائح المشاهير.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي تصدرت أخبار خضوع النجمة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام للتحقيق في قضية حساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي»، ومنعهما من السفر، خرج زوج الفنانة ومدير أعمالها محمد الترك ليفجر مفاجأة جديدة في القضية.

الترك ظهر في مقطع فيديو تبادله فانز نجمة Arab Idol نافياً كل ما اثير حول علاقة زوجته بالقضية، وقال: «أؤكد لكم أن دنيا غير موجودة لا في تحقيق ولا ابتسام موجودة في تحقيق، واسمهما غير مدرج بقوائم الممنوعين من السفر كما يشاع».

اللافت أن كلام الترك عكس ما نشرته كل الصحف والمواقع الفنية باستدعاء السلطات المغربية للفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام للتحقيق معهما لتورطهما بقضية حساب فاضح للمشاهير عبر تطبيق «سناب شات»، “حمزة مون بيبي”، وبمجرد وصول دنيا بطمة للمغرب قادمة من البحرين، تم القبض عليها والتحفظ على هاتفها وتفتيشه التأكد من علاقتها بالحساب.

التقارير الصحفية كشفت عن استمرار التحقيق مع دنيا بطمة وشقيقتها لـ 12 ساعة كاملة أمام محققي الشرطة القضائية بالدار البيضاء الذين قرروا منعهما من السفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات.

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عصام الإبراهيمي، محامي في هيئة الدار البيضاء بالمغرب أكد لبرنامج Mbc trending، أن المحكمة رفعت قيمة كفالة الفنانة دنيا بطمة من 300 ألف درهم إلى 900 ألف درهم، للتأكد من حضورها التحقيقات في أي وقت يتم استدعائها فيه، مؤكدا أن امتناع دنيا وشقيقتها عن حضور جلسات التحقيق سينعكس سلبا عليهما، وقد يواجها الاعتقال.

وأضاف: “تم سحب جواز سفر دنيا بطمة وشقيقتها، ومنعهما من السفر خارج البلاد، ووضعهما تحت المراقبة القضائية، وعدم التردد على بعض المناطق، ومجموعة من التدابير ستكون سارية المفعول لحين اتخاذ القرار النهائي من قبل القضاء”.

وتابع: «أمام جريمة تشهير وجريمة إبتزاز وجريمة تهديد، وجرائم وضع صور لحياة خاصة لأشخاص، وإذا ما ثبتت بعد التحقيقات أن دنيا بطمة وشقيقتها وراء هذه التهم، ستصل العقوبة للحبس 5 سنوات».