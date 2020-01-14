أصالة تهنئ شقيقتها بعيد زواجها وتثير غيرة الفتيات بصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة السورية أصالة على تهنئة شقيقتها أماني وزوجها بهاء بعيد زواجهما، وأثارت غيرة متابعيها بصورة نشرتها من الأجواء الرومانسية لاحتفال الزوجين بذكرى زفافهما.

الصورة ظهر فيها الزوجان يجلسان بشكل حميمي على جسر خشبي، مكتوب عليه بالورود «ذكرى زواج سعيدة»، وارفقتها أصالة بتعليق كتبت فيه: «كل عيد وأنتوا مصدر أمان وطيبه وطهر ..كلّ سنه وأنتوا عمّ تتجانسوا أكتر لتخلّوا للحياة معنى ألطف وأبسط .. أمّونتي توأمي وروحي وصديقة عمّري الله يسعد قلبك وقلّب شريكك الغالي بهاء ..الله يحفظكم».

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يُذكر أن أصالة اعلنت حديثاً انفصالها رسمياً عن المخرج والمنتج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر لـ14 عاماً، وأثمر عن توأم هما«آدم وعلي»، وقد اثيرت شائعات قوية عن أسباب الانفصال، أبرزها، خيانة العريان للنجمة السورية، حيث صدم الخبر فانز أصالة وأصدقائها داخل الوسط الفني، نظراً لحالة العشق الكبيرة التي كانت تعيشها الفنانة السورية مع زوجها، ودائماً ما كانت تتحدث عنها في كافة لقاءاتها.

أصالة تحصد حالياً نجاح كليبها الجديد لأغنية خليجية بعنوان «شامخ»، وهو أول عمل فني تطرحه بعد انفصالها عن العريان، والأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي، والكليب من إخراج نهال نبيل.

من ناحية أخرى، تستعد أصالة لاحياء حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 17 يناير على المسرح الرئيسي في القرية العالمية