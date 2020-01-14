المخرج الأمريكي سبايك لي يرأس لجنة تحكيم "كان" 2020

من تكريم المخرج الأمريكي في مهرجان كان 2018

اختير المخرج الأمريكي سبايك لي لرئاسة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 2020 في دورته رقم 73.



ويرأس لي (62 عاما) اللجنة التي تمنح جائزة السعفة الذهبية خلفا للمخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إناريتو.

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وقال لي، في بيان: "يشرفني أن أكون أول شخص من الشتات الأفريقي في الولايات المتحدة يتم تعيينه رئيسا للجنة التحكيم في مهرجان كان".

كان فيلم لي الأخير (بلاك كلانزمان) "كلانزمان الأسود" حصل على الجائزة الكبرى في مهرجان كان 2018.

ويقام مهرجان كان هذا العام في الفترة من 12 إلى 23 مايو/أيار. وتعلن بقية أسماء أعضاء لجنة التحكيم والأفلام التي ستُعرض ضمن برنامج المهرجان في منتصف أبريل/نيسان.