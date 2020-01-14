تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه المصري

واصل الجنيه المصري أداءه القوي أمام الدولار الإثنين، مسجلا 15.86 جنيه للشراء و15.96 للبيع، لتنزل العملة الأمريكية نحو 14 قرشا منذ يوم الأربعاء.

عزا البنك المركزي المصري، في بيان، حركة سعر الصرف إلى "زيادة ملحوظة" في موارد البنوك من النقد الأجنبي، ولا سيما استثمارات صناديق النقد في الأسواق المالية المصرية.

وقال البنك المركزي إن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي للبنوك سجل نحو 1.7 مليار دولار منذ الأربعاء الماضي.

وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 45.354 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، محققا ارتفاعا من 45.274 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

وانخفض سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، صباح الإثنين، في البنوك الحكومية والخاصة بنحو 4 قروش مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

كما تراجع متوسط سعر العملة الخضراء 4 قروش كاملة على شاشات البنك المركزي ليسجل 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع، مقابل 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع، أمس الأحد. وهو ما أرجعه محللون إلى استمرار التدفقات المالية من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.

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- أعلى سعر للدولار في مصر



وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع.

وسجل الدولار 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب".

- أقل سعر للدولار في مصر



أما أقل سعر للدولار في مصر فتم تسجيله لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي.

وسجل الدولار 15.90 جنيه للشراء و16 جنيها للبيع في بنوك الأهلي الكويتي ومصر إيران وقناة السويس وبلوم والبركة والأهلي اليوناني.

- سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

وسجل سعر الدولار على شاشات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وتكرر السعر نفسه على شاشات بنوك المصرف المتحد وعودة وكريدي أجريكول والتعمير والإسكان والمصري الخليجي.

- أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.68 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.72 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع.

