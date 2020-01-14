براد بيت يعود بقوة.. نال "جولدن جلوب" ومرشح للأوسكار

حصل الممثل الأمريكي براد بيت على ترشيح لجائزة أوسكار عن دوره في فيلم (وانس ابون إيه تايم إن هوليوود) "ذات مرة في هوليوود"؛ ليعود بذلك بقوة إلى الصفوف الأمامية.



وفاز بيت بجائزة "جولدن جلوب" عن دوره في الفيلم، كما تم ترشيحه لإحدى جوائز نقابة ممثلي الشاشة.

لم يحصل بيت (56 عاما) قط على جائزة أوسكار عن أدائه التمثيلي، رغم مسيرته التي بدأها قبل 30 عاما وترشيحه للأوسكار 3 مرات من قبل.

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لكنه يعتبر الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد في حفل الأوسكار الشهر المقبل، وفقا لتقدير المراقبين بعد أن انبهر النقاد بأدائه في الفيلم الذي أخرجه كوينتين تارانتينو، ويعتبر بمثابة رسالة حب لهوليوود.

وقدم بيت في الفيلم دور كليف بوث، وهو دوبلير ومرافق مخلص يؤدي المهام الصعبة لنجم تلفزيوني غابت عنه الأضواء في ستينيات القرن الماضي، ويلعب دوره ليوناردو دي كابريو.

ونال فيلم "تارانتينو" 10 ترشيحات للأوسكار، الإثنين، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل لدي كابريو.



ويقام حفل الأوسكار 9 فبراير/شباط.