بالصور- قبلات بين أمبر هيرد وفتاة غامضة

Jan 14, 2020 رصدت عدسات الكاميرات الممثلة أمبر هيرد وهي تقبل بطريقة رومانسية فتاة تدعى بيانكا بوتي، مصورة سينمائية، أعلنت مؤخراً مكافحتها لمرض سرطان الثدي للمرة الثانية. وظهرت نجمة “أكوامان” وهي تضحك وتمازح صديقتها بينما كانا ينتظران السيارة امام الفندق. ثم لاحقتهما الكاميرات وهما في السيارة حيث كانا يغمران ويقبلان بعضهما. نذكر أن أمبر هيرد كانت قد دخلت في سلسلة من العلاقات العاطفية وذلك بعد توصلها مع زوجها السابق الممثل جوني ديب الى تسوية طلاقهما في صيف 2016 بعد خلاف كبير بينهما.







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