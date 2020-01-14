اتجاهات الموضة التي يتوقع أن ترتديها نساء العائلات الملكية هذا العام

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - معظم عشاق الموضة يولون اهتماما كبيرا بما ترتديه نساء العائلات الملكية، ومع الأخبار الأخيرة التي تفيد بأن ميغان وهاري سيتراجعان عن أداء مهامهما الملكية هذا العام، ازداد اهتمامنا بأخبار العائلة الملكية البريطانية خصوصا مع وجود تقويم جديد بالكامل من الأحداث والمناسبات الاجتماعية، واحتمال انضمام الأميرة يوجيني إلى دوقي كامبريدج لأداء المهام الملكية لدوقي ساسكس؛ إذ ستتطلب خزانة ملابس جديدة تماما.

وعلى الرغم من أننا لا نعرف على وجه اليقين ما الذي سيرتدينه، إلا أنه بمجرد إلقاء نظرة فاحصة على مدرجات ربيع 2020، رصدنا بعض الاتجاهات التي تذكرنا على الفور بأسلوب العضوات الملكيات.

حقائب الرافية

تم رصد قماش الرافية في جميع أنحاء مدرجات ربيع 2020، وخاصة على شكل إكسسوارات، وقد لاحظنا بالفعل ارتداء دوقة كامبريدج كيت ميدلتون هذا الاتجاه منذ فترة، لذلك نحن مقتنعون تماما من إعادة احتضانها لهذه الصيحة إلى جانب باقي نساء العائلات الملكية كالملكة الإسبانية ليتيزيا التي تتبع أسلوبها ذاته.

سترات الجيليه

إلى جانب شورتات برمودا، كانت سترات الجيليه أحدث إضافة إلى الاتجاهات الرئيسة لهذا العام، حيث يمكنك ارتداؤها وحدها كتوب أو كجزء من البدلة المكونة من ثلاث قطع، والتي تعد من أهم اتجاهات هذا العام، وقد تم احتضان هذه السترة من قبل بعض عضوات العائلة الملكية البريطانية أمثال لايدي أليس مانرز وشقيقتها لايدي فيوليت مانرز.

Advertisements

وردي الباستيل

ظل وردي الباستيل هو من أهم اتجاهات الألوان على مدرجات ربيع وصيف 2020، ويحدث أيضا أن يكون الظل المفضل لدى بعض عضوات العائلات الملكية في كل مكان؛ إذ سبق أن ارتدت كيتي سبنسر هذا اللون الوردي الناعم قبل فترة وتعشقه الملكة إليزابيث الثانية، لذلك لا يمكننا الانتظار لنرى كيف ستعتمد باقي نساء العائلة الملكية البريطانية هذا اللون في عام 2020.

طبعة البولكا دوت

قد لا يشكل هذا الاتجاه مفاجئة، خاصة إذا كنت تملكين قطعا كلاسيكية في خزانة ملابسك، وقد أثبتت مدرجات ربيع 2020 أنها أحد أكبر الاتجاهات التي ينبغي احتضانها هذه السنة، و نتوقع أن ترتدي دوقة كامبريدج قطعا من هذه الطبعة خلال هذه السنة.