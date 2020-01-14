نجم مسلسل "الحفرة".. لم يحصل على جائزته دون قبلة! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثبت نجوم المسلسل التركي "الحفرة" أنفسهم على مدار 3 مواسم، حتى تمكنوا من حفر اسم المسلسل في أذهان الناس، وبالتالي وصولهم إلى الجماهيرية التي ربما يطمحون إليها، ومنهم النجم التركي أراس بولوت إينيملي الذي بات اسمه مثار اهتمام.

بالحديث عن "أراس" فقد تمكن يوم أمس من الحصول على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "معجزة في الزنزانة 7"، الذي حقق فيه نجاحا كبيرا، لإتقانه دوره بامتياز.

ولكن أثناء تسلمه الجائزة تعرض أراس لموقف طريف من إحدى عضوات لجنة التحكيم، التي كان من المفترض أن تقوم بتسليمه الجائزة؛ إذ قامت بتخبئة الجائزة خلف ظهرها حتى حصلت منه على قبلة.

وسرعان ما تم تداول مقطع الفيديو هذا على نطاق واسع بين محبي الدراما التركية مع تعليقات تراوحت بين الساخرة والإشادة بدور أراس في الفيلم.

ولم يكن هذا المقطع هو الوحيد الذي تداوله محبو النجم التركي؛ إذ قاموا أيضا بتداول مقطع آخر، ظهر فيه أراس وهو يغني برفقة المغني التركي الشهير خلوق ليفنت، للاحتفال بجائزة الفيلم بطريقة صاخبة ومميزة أثارت إعجاب الجمهور وحماسه.

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يُذكر أنّ فيلم "معجزة في الزنزانة 7"، تدور أحداثه حول اتهام أب بقتل ابنته البالغة من العمر 6 سنوات وذلك بسبب مرضه العقلي، ويلعب فيه أراس دور الأب ميمو، وهو مختلف تماما عن شخصية "ياماش" التي يلعبها النجم نفسه في مسلسل "الحفرة" أو "Çukur"، وحظي الفيلم بإشادة كبيرة من الجمهور والنقاد، لذلك تم اختيار أراس كأفضل ممثل للعام.

فيما يحقق مسلسل الحفرة الذي يلعب به أراس دور البطولة أيضا النجاح تلو النجاح؛ إذ على الرغم من كل المسلسلات المنافسة له لا يزال المسلسل يحافظ على ترتيبه ضمن الأكثر مشاهدة في تركيا بالتزامن مع عرض الموسم الثالث منه؛ إذ تصدرت حلقته يوم أمس نسب المشاهدة عبر القنوات الناقلة للمسلسل.

وفي وقت سابق كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا فيديو للنجمين أراس بولوت أينملي، وأونير أركان وهما يرقصان خلف كواليس مسلسل "الحفرة" في محاولة منهما لمحاربة البرد أثناء تصوير بعض المشاهد الخارجية من المسلسل.