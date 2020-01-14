قبلات ولقطات رومانسية بين آمبر هيرد وامرأة.. هل تواعدها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ انفصالها المثير للجدل عن نجم هوليود، جوني ديب في عام 2016، ارتبطت النجمة آمبر هيرد بالعديد من الذكور البارزين، إلا أن أحدث ظهور لهيرد من المؤكد أنه لن يمر مرور الكرام.

ظهرت هيرد وهي تُقبّل فتاة غامضة بطريقة رومانسية في بالمز سبرينغز، وتبين أن هذه الفتاة هي بيانكا بوتي، مصورة سينمائية تقيم في لوس أنجلوس، أعلنت مؤخرًا مكافحتها لسرطان الثدي للمرة الثانية.

وظهرت نجمة أكوامان البالغة من العمر 33 عامًا تمزح مع صديقتها بينما كانا ينتظران خادم الفندق لإحضار سيارتها، ويبدو أنهما كانا يشاهدان شيئًا ما على الهاتف قبل تبادل القبلات، حيث شوهد الثنائي وهما يتبادلان القبلات أثناء مغادرتهما لأحد الفنادق في منتجع جنوب كاليفورنيا قبل الانخراط في الأفعال العلنية في سيارة فورد موستانج القديمة الخاصة بهيرد.

بدت هيرد أنيقة في قميص منقوش واسع وبنطلون جينز ضيق ممزق على الركبتين، وارتدت حذاءً أبيض من الدانتيل على قدمها اليمنى وحذاء طبيًا على اليسرى، ومن غير المعروف كيف عانت الممثلة من إصابة لكنها كانت ترتدي الحذاء منذ بداية العام.

وكانت بوتي ترتدي سترة بيضاء قصيرة تحت سترة سوداء ضيقة وترتدي بنطلونًا فيروزيًا وحذاء رياضيًا داكنًا.

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وقامت بوتي التي تعمل مصورة سينمائية بتصوير عدة حلقات من مسلسل الواقع Love & Hip Hop: Atlanta الذي بث في عام 2013 مع حفنة من الأفلام القصيرة الأخرى.

في أغسطس من العام الماضي، أنشأ أصدقاء بوتي صفحة GoFundMe لها، قائلين إنها بحاجة إلى مساعدة مالية لتغطية تكاليف العلاج وهي تكافح سرطان الثدي للمرة الثانية.

في ملاحظة على صفحة جمع التبرعات، توضح بوتي أنها تم تشخيص المرض لأول مرة في عام 2015 وأنه عاد في مارس 2019، وفي المرة الأولى التي تم تشخيصها، قالت إنها خضعت لبرنامج غربي تقليدي للعلاج الكيميائي والجراحة والإشعاع.

بعد تشخيصها للمرة الثانية، كانت تسعى للحصول على علاجات "بديلة"، على حد قولها وتأمل في جمع 60 ألف دولار لتغطية فواتيرها ودفع عامين آخرين من العلاجات.

يُذكر أن آمبر كانت متزوجة من ديب قد وعانت كثيرًا من زواجه المضطرب، وبالرغم من انتهاء من الطلاق في يناير 2017، إلا أن ديب خاض منذ ذلك الحين نزاعات قانونية مع زوجته السابقة بسبب مزاعم سوء المعاملة في الزواج.

وبعد انفصال ديب وهيرد، وافق على دفع مبلغ 5.6 مليون جنيه إسترليني، والتي قالت إنها ستتبرع بها لجمعيتين خيريتين.